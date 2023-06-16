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СК РФ открыл в Белоруссии свое подразделение

Следственный комитет РФ сообщил о создании в Белоруссии военного следственного отдела с дислокацией на территории республики, передает ТАСС.

СК РФ открыл в Белоруссии свое подразделение
© globallookpress.com

«В связи с расположением подразделений Минобороны России в Республике Беларусь создан военный следственный отдел СК России с дислокацией на указанной территории», - указали в СК РФ.

Ранее государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) заявил, что отношения России и Белоруссии в форматах Союзного государства (СГ) могут служить удачным примером для стран СНГ, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Также посол Белоруссии Дмитрий Крутой заявлял, что российско-белорусские отношения на сегодняшний день переживают очень серьезный подъем.

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