СК РФ открыл в Белоруссии свое подразделение

Следственный комитет РФ сообщил о создании в Белоруссии военного следственного отдела с дислокацией на территории республики, передает ТАСС.

«В связи с расположением подразделений Минобороны России в Республике Беларусь создан военный следственный отдел СК России с дислокацией на указанной территории», - указали в СК РФ.

Ранее государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) заявил, что отношения России и Белоруссии в форматах Союзного государства (СГ) могут служить удачным примером для стран СНГ, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).