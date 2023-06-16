Песков рассказал о беспрецедентных мерах безопасности на ПМЭФ

В условиях попыток «врага» нагло нанести ущерб на ПМЭФ возможны перебои с сотовой связью, из-за этого приняты беспрецедентные меры цифровой безопасности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, на форуме принимаются беспрецедентные меры безопасности. Песков подчеркнул, что «враг действует нагло» и пытается нанести урон.

«Разумеется, и меры безопасности, и меры цифровой безопасности принимаются достаточно усиленные, можно сказать беспрецедентные, это нормальная практика», - сказал представитель Кремля.