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Песков рассказал о беспрецедентных мерах безопасности на ПМЭФ

В условиях попыток «врага» нагло нанести ущерб на ПМЭФ возможны перебои с сотовой связью, из-за этого приняты беспрецедентные меры цифровой безопасности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Песков рассказал о беспрецедентных мерах безопасности на ПМЭФ
© РИА Новости

По его словам, на форуме принимаются беспрецедентные меры безопасности. Песков подчеркнул, что «враг действует нагло» и пытается нанести урон.

«Разумеется, и меры безопасности, и меры цифровой безопасности принимаются достаточно усиленные, можно сказать беспрецедентные, это нормальная практика», - сказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, важность быть собранным, мобилизованным в плане безопасности и принимать все необходимые меры предосторожности. Он также подчеркнул, что возможны перебои с беспроводным интернетом и посоветовал пользоваться Wi-Fi.

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