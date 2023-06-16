Кремль назвал один из главных приоритетов в работе Путина

Все социальные обязательства в России будут выполняться, это один из главных приоритетов президента Владимира Путина. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в пятницу, 16 июня, приводит ТАСС.

Так он ответил на вопрос о звучащих в последние дни заявлений об ожидающемся сокращении расходов бюджета, в том числе, его социальной части.

«Пока никаких решений на этот счет не принималось. Все социальные обязательства государства будут исполняться в полном объеме», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Он напомнил также, что социальный характер страны закреплен в Конституции.