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Кремль назвал один из главных приоритетов в работе Путина

Все социальные обязательства в России будут выполняться, это один из главных приоритетов президента Владимира Путина. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в пятницу, 16 июня, приводит ТАСС.

Кремль назвал один из главных приоритетов в работе Путина
© ТАСС

Так он ответил на вопрос о звучащих в последние дни заявлений об ожидающемся сокращении расходов бюджета, в том числе, его социальной части.

«Пока никаких решений на этот счет не принималось. Все социальные обязательства государства будут исполняться в полном объеме», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Он напомнил также, что социальный характер страны закреплен в Конституции.

16 июня Владимир Путин выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Как ранее уточнял Песков, президент России даст оценку экономике страны и очертит ее основные перспективы.

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