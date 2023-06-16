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Политолог Дмитрий Саймс будет модератором пленарного заседания ПМЭФ

Политолог Дмитрий Саймс будет модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Модерировать сессию будет почётный президент National Interest из Вашингтона — Дмитрий Саймс», — сказал представитель Кремля.

На пленарном заседании планируется выступление президента России Владимира Путина и его коллеги из Алжира Абдельмаджида Теббуна.

Владимир Путин во время выступления даст детализированную оценку российской экономике.

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