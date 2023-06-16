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Путин проведет переговоры с президентом ОАЭ

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом пишет РИА Новости.

Путин проведет переговоры с президентом ОАЭ
© ТАСС

Как уточнили в пресс-службе Кремля, переговоры состоятся в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума. ОАЭ принимают участие в форуме в качестве основного гостя.

Ранее в рамках ПМЭФ прошла панельная сессия «Россия – ОАЭ». По словам министра экономики ОАЭ Абдуллы бин Тук Аль Мари, за последние 10 лет две страны смогли значительно увеличить масштаб отношений. За последние 5 лет товарооборот между государствами увеличился почти в шесть раз. По результатам 2022 года он достиг исторического максимума - $9 млрд.

По итогам сессии страны приняли решение и дальше активно развивать отношения в сферах торговли, экономики, культуры, технологий.

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