Депутаты "Новых людей" предложили отменить сразу 25 статей КоАПа

Депутаты нижней палаты российского парламента направили в правительство РФ законопроект, предполагающий отмену отменить 25 статей КоАПа.

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Парламентарии предложили это, чтобы снизить административное давление на граждан и бизнесменов, уточнил соавтор поправок - лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев в беседе с «Ведомостами».

Основная часть поправок связана с отменой «дублирующих» норм кодекса, по которым можно штрафовать предпринимателей. К примеру, Нечаев и его коллеги предлагают отменить несколько статей, которые касаются трудовых отношений.

Депутаты также предложили отменить статью 20.6.1 о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности, поскольку она уже не актуальна. За период действия ограничений по ней было привлечено более миллиона ИП и компаний, отметили народные избранники.