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Путин на ПМЭФ даст оценку российской экономике

Президент России Владимир Путин планирует выступить на пленарной сессии Петербургского экономического форума (ПМЭФ) с речью, в ходе которой даст оценку состоянию российской экономики и укажет на основные перспективы для развития. Об этом пишет РИА Новости.

Путин на ПМЭФ даст оценку российской экономике
© РИА Новости

В этом году из высокопоставленных иностранных гостей на ПМЭФ будут присутствовать президент Алжира Абдельмаджид Теббун, премьер Кубы Мануэль Марреро Крус, президенты Армении Ваагн Хачатурян и Южной Осетии Алан Гаглоев. О личности модератора главного события форума пока не сообщается, однако есть информация, что на эту роль выбрали российского специалиста.

Агентство напоминает, что российские власти неоднократно говорили о стойкости российской экономики: они считают, она выдержала санкционное давление Запада, динамика развития положительная.

Как пишет Министерство экономического развития, экономика России в апреле выросла впервые за год — ВВП в годовом выражении показал прирост на 3,3%. Однако в сравнении с апрелем 2021 года этот показатель ниже — спад на 0.6%.

Ведомство прогнозирует, что в этом году рост ВВП России составит 1,2%. Но накануне глава министерства Максим Решетников допустил, что рост может быть даже выше этого прогноза.

Показатели безработицы в России при этом обновили исторический минимум и составили 3,3%.

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