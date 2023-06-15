В Совфеде оценили перспективы ИИ в политике

Член Совета Федерации России Алексей Пушков оценил перспективы искусственного интеллекта (ИИ) в политике. Об этом он написал в Telegram.

Как отметил сенатор, тема ИИ оказалась в центре внимания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Обсуждалась как опасность его использования для продвижения «цифровой диктатуры», так и предложение заменить им часть чиновников, рассказал он.

«Мысль здравая. Но это, конечно, создаст большую безработицу, поскольку многие пострадавшие от замены делать больше ничего не имеют, кроме как бумаги перекладывать и брать откаты», — отметил политик.