Песков заявил о моде на БРИКС в мире

Песков заявил, что на БРИКС сейчас большая международная мода
Объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) сейчас пользуется большой популярностью в мире, можно сказать, что на него большая международная мода, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"БРИКС - это объединение, которое сейчас действительно пользуется большой популярностью, можно даже сказать, что на БРИКС сейчас большая международная мода", - сказал он в эфире Первого канала в четверг.
Песков напомнил, что порядка 15 государств заявили о своем желании присоединиться к организации.
"И эта тема будет высоко в повестке дня саммита БРИКС, который позже в этом году запланирован", - подчеркнул он.
Он напомнил, что президент Алжира Абдельмаджид Теббун, который сегодня провел в Москве переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, упомянул тему вступления своей страны в БРИКС как одну из приоритетных.
Саммит БРИКС запланирован в Йоханнесбурге на 22-24 августа.