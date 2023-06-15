Захарова заявила, что ОАЭ и КНР понимают Россию

"Кто нас не понимает, тот, к сожалению, упускает возможности. Вот Объединенные Арабские Эмираты нас понимают очень хорошо по целому ряду причин, и эти возможности они сейчас будут использовать по полной. Как и другие страны Ближневосточного региона, Персидского залива. Нас очень хорошо понимает Китай", - сказала она, добавив, что благодаря этому товарооборот между Москвой и Пекином растет невероятными темпами.