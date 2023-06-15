Гутерриш рассказал об ожиданиях от переговоров Путина и лидеров Африки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что надеется на позитивные итоги переговоров президента РФ Владимира Путина с африканскими лидерами в контексте зерновой сделки, передает ТАСС.

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Кроме того, Гутерриш надеется, что по итогам этих переговоров «будет позитивный результат» и для экспорта российского продовольствия и удобрений.

Путин проведет переговоры с делегацией стран Африки 17 июня в Санкт-Петербурге. 16 июня африканская делегация посетит Киев, где проведет переговоры с украинским руководством.

7 июня Владимир Путин и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза обсудили по телефону африканскую инициативу по урегулированию ситуации на Украине.