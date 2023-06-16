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Лавров заявил о давлении Запада на страны Персидского залива

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о давлении Запада на страны Персидского залива. Об этом глава ведомства сообщил в беседе с RT на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Лавров заявил о давлении Запада на страны Персидского залива
© Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

«Давление есть, но тот факт, что практически ни одно государство из мирового большинства Глобального Юга не присоединилось к санкциям, показывает, что попытки этого давления не дают результатов», — сказал министр.

Ранее посол России в Индии Денис Алипов заявил, что после начала российской спецоперации на Украине США и их союзники усилили давление на Индию из-за ее «взвешенной политики» в отношениях с Москвой. По его словам, Москва и Дели работают над созданием новых экономических условий, которые позволяют продолжать работать вне зависимости от антироссийских санкций.

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