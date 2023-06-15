Дипломаты РФ и КНР обсудили упрощение условий взаимных поездок

Директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов и полномочный министр посольства КНР в Москве Сунь Вэйдун обсудили в четверг упрощение условий взаимных поездок и получения иных консульских услуг гражданами двух стран. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале консульского департамента МИД РФ.