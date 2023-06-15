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Ушаков: Путин собирается к Эрдогану

Президент России Владимир Путин планирует поездку к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Дата поездки еще не обсуждалась.

Ушаков: Путин собирается к Эрдогану
© globallookpress.com

«Путин планирует поездку в Турцию по приглашению Эрдогана», — заявил Ушаков в беседе с «Интерфакс».

Он отметил, что дата еще обсуждалась.

3 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально вступил в должность главы государства на новый срок после принятия присяги. Он будет на посту на протяжении пяти лет. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин представлял Россию во время церемонии инаугурации Эрдогана, передает «Национальная служба новостей». Ранее стало известно, что глава Турции сообщил Путину о возможности создания международной комиссии по расследованию взрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области, передает телеканал 360.

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