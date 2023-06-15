Кандидат в президенты США готов предложить России уступки и военный союз

Американский военный аналитик, бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн заявил, что кандидат в президенты США Вивек Рамасвами не считает Россию угрозой и имеет план по завершению украинского кризиса. Об этом Пайн рассказал в интервью Myśl Polska.

В феврале 2023 года 37-летний Рамасвами, выходец из семьи индийских иммигрантов и основатель фармацевтической компании Roivant Sciences, объявил, что претендует на выдвижение на президентских выборах 2024 года от Республиканской партии. В июне он заявил, что Украина должна пойти на «большие уступки» России, чтобы положить конец конфликту.

Видео дня

Пайн, советник Рамасвами по внешней политике и безопасности, рассказал, что мирный план политика предполагает заключение перемирия с Россией – аналогичного тому, что было заключено КНДР и Южной Кореей. Соглашение утвердило бы нынешние границы России и Украины, признав контроль России над новыми территориями.

Также Рамасвами работает над мирным планом, призванным нормализовать дипломатические и торговые отношения России и США. По его мнению, США должны согласиться на вывод своих войск и сил НАТО из Восточной Европы в обмен на вывод российских войск из Белоруссии. Также стороны могли бы подписать соглашение о взаимных гарантиях безопасности.

«Мы работаем над этим вместе с Вивеком. Цель – положить конец холодной войне между США, НАТО и Россией», – рассказал Пайн.

По его мнению, причин поддерживать враждебность между НАТО и Россией нет, так как у Москвы нет агрессивных планов по отношению к Европе. Украинский кризис был спровоцирован НАТО и ее экспансионизмом, распространяющимся через всю Восточную Европу на бывшие советские республики, в частности на Украину, подчеркнул эксперт.

«Вивек полностью убежден, что в интересах Украины сохранить 82 процента своей международно-признанной территории. Эти территории имели бы гарантии безопасности США, Франции и Великобритании. Я думаю, что это в значительной степени способствовало бы международному миру», – рассказал Пайн.

Он рассказал, что Рамасвами хотел бы предложить России уступки в обмен на военный союз с ней. Пайн назвал этот план очень амбициозным. Программой минимум он назвал заключение с Россией договора о ненападении.

На вопрос журналиста Myśl Polska, как убедить согласиться на это президента Украины Владимира Зеленского, Пайн ответил, что «все просто» – США должны «встать перед Украиной и заявить, что план принят и реализован».

«Мы также прекратили бы оказание военной помощи Украине. Без нее, особенно без финансовой помощи, Украина не смогла бы продолжать», – подчеркнул он.

Пайн отметил, что президент РФ Владимир Путин предлагал хороший план, предусматривающий гарантии, что Украина никогда не вступит в НАТО. Но президент США Джо Байден, экс-премьер Британии Борис Джонсон и Зеленский на это не пошли.

«Оставалась тень шанса на соглашение в конце марта или начале апреля. Но США оказали давление на Зеленского, чтобы тот отказался от переговоров», – отметил эксперт.

Также Пайн заявил, что НАТО не дает США и Европе больше безопасности, а лишь «провоцирует Россию на нападение».

По мнению эксперта, Великобритания и США пытаются затянуть украинский конфликт, чтобы ослабить Россию в военном отношении.