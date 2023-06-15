Песков прокомментировал слова Подоляка об уничтожении мобилизованных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк, говоря о цели уничтожения максимального числа мобилизованных, имел в виду украинских военных. Об этом он сообщил журналистам.

"Наверное, он про своих говорил", — сказал он.

Ранее Подоляк заявил в эфире украинского телемарафона, что в ходе наступления ВСУ планируют уничтожать "максимальное количество мобилизованных" россиян, чтобы оказать психологическое давление.

Второй целью ВСУ в ходе контрнаступления он назвал окончательное выведение из строя максимально большого количества российских танков и техники. Третьей составляющей украинского наступления Подоляк назвал атаку по всем направлениям сразу в рамках "тестировочного режима" с целью выявить слабое звено в российской обороне.