Володин ответил на слова Подоляка об истреблении россиян

«Высокопоставленный чиновник офиса [президента Украины Владимира] Зеленского раскрыл преступные намерения киевского режима. По его словам, заключаются они в "максимальном уничтожении россиян". Это не что иное, как геноцид», — написал он.

Политик пояснил, что геноцидом являются действия, которые совершаются с целью массового убийства по национальному, этническому, расовому или религиозному принципу. Он также отметил, что такое определение геноцида дано в Конвенции ООН 1948 года.

Кроме того, Володин призвал мировое сообщество, в том числе ООН, «привлечь последователей нацистов — кровавый киевский режим — к ответственности». В конце он добавил, что с помощью ООН или без нее преступники ответят за свои действия против россиян.