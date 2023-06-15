Захарова прокомментировала мирные инициативы стран по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что разные страны и отдельные политики выдвинули около 20 мирных инициатив по Украине. Об этом она рассказала в интервью Russia Today.

Захарова отметила, что эти инициативы различаются нюансами, но все они имеют одну цель - содействовать урегулированию.

«Все понимают, что речь идет не просто о локальном кризисе и даже не о региональном», - подчеркнула представитель МИД.

По ее словам, украинский кризис касается всего мира, влияя на «продовольственную, энергетическую безопасность и стратегическую стабильность».

В конце февраля Китай представил свой план урегулирования украинского кризиса. План включает 12 пунктов, в том числе требование уважать суверенитет всех стран, отказ от «менталитета холодной войны» (уважение интересов безопасности стран), отказ от расширения военных блоков, отмену санкций и прекращение огня на Украине, за которым должны последовать мирные переговоры.

Позже президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что Россия и Украина согласились принять африканскую делегацию, которая займется поиском мирного решения конфликта. В делегацию войдут представители Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. Рамафоса подчеркивал, что Африка обеспокоена украинским кризисом, так как он напрямую влияет на страны регионы, вызывая рост цен на продукты и топливо.