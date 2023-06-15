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Путин заявил, что отношения с Алжиром имеют особое значение для России

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что двусторонние отношения с Алжиром имеют для России особое значение.

Путин заявил, что отношения с Алжиром имеют особое значение для России
© РИА Новости

Об этом российский лидер сказал в ходе встречи с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном в Кремле.

«Отношения с Алжиром имеют для нашей страны особое значение», — констатировал глава государства.

Путин добавил, что отношения между двумя странами носят стратегический характер.

Ранее Теббун прибыл с государственным визитом в Москву.

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