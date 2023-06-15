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Захарова: в разных странах выдвинули примерно 20 инициатив по урегулированию на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT на ПМЭФ-2023 заявила, что к настоящему времени примерно 20 инициатив по урегулированию украинского кризиса выдвинуто разными странами или отдельными политическими деятелями.

Захарова прокомментировала мирные инициативы стран по Украине
© РИА Новости

«Всего сейчас примерно 20 инициатив, которые были выдвинуты либо государствами, либо отдельными политическими деятелями по урегулированию украинского кризиса», — сказала Захарова.

По её словам, все эти инициативы имеют разные нюансы, но везде одна и та же цель — содействовать урегулированию.

«Потому что все понимают, что речь идёт не просто о локальном кризисе и даже не о региональном. Речь идёт об общемировой ситуации, которая задевает продовольственную, энергетическую безопасность и стратегическую стабильность», — сказала она.

Ранее Захарова заявила, что киевский режим отвергает любые возможности для запуска переговорного процесса с Россией.

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