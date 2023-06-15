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Путин открыл два участка трассы "Дон"

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии запуска движения на двух участках федеральной трассы М-4 "Дон" - обходе города Аксая в Ростовской области и дальнем западном обходе Краснодара.

Путин открыл два участка трассы "Дон"
© РИА Новости

Строительство и реконструкция 65-километрового участка в Ростовской области и 51-километрового на Кубани завершили ранее запланированных сроков на 18 месяцев и полгода соответственно. Сооружен четырехполосный мост через реку Дон.

"Такие масштабные транспортные проекты дают толчок комплексному развитию территорий, городов и поселков, - мы с вами это хорошо знаем, - служат стимулом для жилищного и инфраструктурного строительства в регионах", - сказал Путин.

Президент добавил, что создание новых трасс - это и важный вклад в расширение перспективных международных транспортных коридоров, в развитие выгодных транзитных маршрутов, эффективной логистики, межрегиональной кооперации.

"Уверен, что впереди у нас новые масштабные проекты - все в планах и все планы будем реализовывать, а значит, наши профессиональные знания, опыт будут непременно востребованы. Когда я сказал "наши", имею в виду всех людей, все структуры, которые задействованы в этой масштабной работе", - пояснил глава государства.

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