Путин открыл два участка трассы "Дон"
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии запуска движения на двух участках федеральной трассы М-4 "Дон" - обходе города Аксая в Ростовской области и дальнем западном обходе Краснодара.
Строительство и реконструкция 65-километрового участка в Ростовской области и 51-километрового на Кубани завершили ранее запланированных сроков на 18 месяцев и полгода соответственно. Сооружен четырехполосный мост через реку Дон.
"Такие масштабные транспортные проекты дают толчок комплексному развитию территорий, городов и поселков, - мы с вами это хорошо знаем, - служат стимулом для жилищного и инфраструктурного строительства в регионах", - сказал Путин.
Президент добавил, что создание новых трасс - это и важный вклад в расширение перспективных международных транспортных коридоров, в развитие выгодных транзитных маршрутов, эффективной логистики, межрегиональной кооперации.
"Уверен, что впереди у нас новые масштабные проекты - все в планах и все планы будем реализовывать, а значит, наши профессиональные знания, опыт будут непременно востребованы. Когда я сказал "наши", имею в виду всех людей, все структуры, которые задействованы в этой масштабной работе", - пояснил глава государства.