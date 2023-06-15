Путин открыл два участка трассы "Дон"

"Уверен, что впереди у нас новые масштабные проекты - все в планах и все планы будем реализовывать, а значит, наши профессиональные знания, опыт будут непременно востребованы. Когда я сказал "наши", имею в виду всех людей, все структуры, которые задействованы в этой масштабной работе", - пояснил глава государства.