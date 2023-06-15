В ЛДПР предложили определить категорию лиц, пострадавших от терактов

Думские депутаты от фракции ЛДПР во главе с руководителем партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму инициативу, предлагающую утвердить категории лиц, которые пострадали от террористических актов, следует из сообщения на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект также устанавливает меры поддержки таким гражданам. К пострадавшим из-за террористического акта предлагается отнести россиян и иностранцев, которые стали жертвами терактов на территории РФ, инвалидов в следствие терактов, детей и подростков в возрасте до 18 лет. В этот список также предлагается внести в том числе тех, кто на день осуществления преступного акта находился во внутриутробном состоянии.

Инициатива предполагает, что пострадавшие могут рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь. Речь идет в том числе об изготовлении и ремонте зубных протезов, бесплатном обеспечении лекарствами, внеочередном оказании помощи и так далее.