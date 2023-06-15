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Песков: в Кремле не знают, что стало поводом для проверки «Ельцин Центра»

В Кремле не в курсе проведения проверок в «Ельцин Центре», не знают, что стало поводом, но это нормальная работа Минюста, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос о проверке Ельцин-центра Минюстом
© РИА Новости

«Мы не в курсе. Я не знаю, что стало поводом для такой проверки. Но, с другой стороны, это полномочия Минюста. Нормальная работа ведомства», — сказал представитель Кремля.

15 июня стало известно, что Минюст России начал проверку «Ельцин Центра» в Екатеринбурге на предмет деятельности иноагента.

Замглавы министерства Олег Свириденко отметил, что такой запрос поступил от депутата.

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