В Кремле ответили на вопрос о проверке Ельцин-центра Минюстом

Песков: в Кремле не знают, что стало поводом для проверки «Ельцин Центра»
В Кремле не в курсе проведения проверок в «Ельцин Центре», не знают, что стало поводом, но это нормальная работа Минюста, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы не в курсе. Я не знаю, что стало поводом для такой проверки. Но, с другой стороны, это полномочия Минюста. Нормальная работа ведомства», — сказал представитель Кремля.
15 июня стало известно, что Минюст России начал проверку «Ельцин Центра» в Екатеринбурге на предмет деятельности иноагента.
Замглавы министерства Олег Свириденко отметил, что такой запрос поступил от депутата.