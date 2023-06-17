Захарова оценила мирные планы разных стран по Украине

Выдвинутые разными станами мирные инициативы по Украине содержат идеи, которые могли бы сработать. Такую оценку дала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы благодарны всем, кто говорит о мире, кто говорит об урегулировании, кто хочет быть полезным на этом направлении. Есть и интересные идеи, есть интересные идеи, которые могут сработать. Есть идеи, которые созвучны нашим подходам, как, например, китайская инициатива», — заявила Захарова.

В то же время, подчеркнула она, главная проблема заключается в том, что эти предложения блокируются Киевом, «который сам себе запретил» ведение каких бы то ни было переговоров с Россией, «потому что такая концепция в Вашингтоне».