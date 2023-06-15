Гипотетическое применение Россией ядерного оружия ограничено чрезвычайными обстоятельствами, возможно только в оборонительных целях. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).