Гипотетическое применение Россией ядерного оружия ограничено чрезвычайными обстоятельствами, возможно только в оборонительных целях. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Российская политика в области ядерного сдерживания носит сугубо оборонительный характер, а гипотетическое использование ядерного оружия четко ограничивается чрезвычайными обстоятельствами в рамках сугубо оборонительных целей", - сказала дипломат.