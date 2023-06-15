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Захарова: использование Россией ядерного оружия возможно только в оборонительных целях

Гипотетическое применение Россией ядерного оружия ограничено чрезвычайными обстоятельствами, возможно только в оборонительных целях. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Российская политика в области ядерного сдерживания носит сугубо оборонительный характер, а гипотетическое использование ядерного оружия четко ограничивается чрезвычайными обстоятельствами в рамках сугубо оборонительных целей", - сказала дипломат.

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