Путин поздравил жителей Севастополя с юбилеем города

"Конечно, исторической вехой стал для города день 16 марта 2014 года, когда севастопольцы вместе с крымчанами продемонстрировали ясную волю - навеки быть вместе с Россией. Сегодня вы твердо отстаиваете и защищаете свой выбор, проявляя выдержку и решимость. Ваши земляки - солдаты и офицеры - сражаются героически, как достойные наследники своих отцов, дедов и прадедов", - отметил глава государства.