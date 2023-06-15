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Путин поздравил жителей Севастополя с юбилеем города

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Севастополя с 240-летием основания города, назвав историческим их решение в 2014 году воссоединиться с РФ. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин поздравил жителей Севастополя с юбилеем города
© РИА Новости

"Конечно, исторической вехой стал для города день 16 марта 2014 года, когда севастопольцы вместе с крымчанами продемонстрировали ясную волю - навеки быть вместе с Россией. Сегодня вы твердо отстаиваете и защищаете свой выбор, проявляя выдержку и решимость. Ваши земляки - солдаты и офицеры - сражаются героически, как достойные наследники своих отцов, дедов и прадедов", - отметил глава государства.

Путин подчеркнул особую героическую судьбу Севастополя, который "по праву гордится своей богатой историей, замечательными ратными, трудовыми, культурными, духовными традициями".

"Овеянный великими победами и славой многих поколений нашего воинства, на протяжении десятилетий он был надежным форпостом державы на Черном море. В памяти народа навсегда останутся имена и подвиги легендарных адмиралов, офицеров, солдат, моряков-черноморцев, мирных жителей, которые мужественно отстаивали город, честно служили Отечеству", - отметил президент, пожелав севастопольцам успехов на благо родного города и всей России.

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