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Лавров 19 июня примет участие в заседании внешнеполитической комиссии "Единой России"

Глава МИД РФ Сергей Лавров, возглавляющий комиссию генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, 19 июня примет в видеоформате участие в ее заседании. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Лавров 19 июня примет участие в заседании внешнеполитической комиссии "Единой России"
© РИА Новости

"19 июня глава российского внешнеполитического ведомства по видео-конференц-связи примет участие в проходящем в Калининграде шестом заседании комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом", - проинформировала дипломат.

"Участники заседания сфокусируют внимание на роли партийной дипломатии в реализации основных положений новой концепции внешней политики Российской Федерации, будут также обсуждаться вопросы развития связей "Единой России" с зарубежными партнерами, укрепление координации действий с ними по формированию антиколониальной коалиции", - отметила Захарова.

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