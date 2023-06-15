Лавров 19 июня примет участие в заседании внешнеполитической комиссии "Единой России"

Глава МИД РФ Сергей Лавров, возглавляющий комиссию генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, 19 июня примет в видеоформате участие в ее заседании. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).