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В Госдуме призвали сделать русский язык модным

Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов призвал сделать русский язык модным для соцсетей. Его комментарий приводит РИА Новости.

В Госдуме призвали сделать русский язык модным
© Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По его мнению, важно, чтобы интернет-пользователи обменивались информацией, используя русский язык.

«В роликах, в сообщениях, в постах с информацией — все это те точки... где можно показывать... какой невероятный может быть русский язык», — отметил Чернышов.

Также парламентарий подчеркнул, что русский язык обладает музыкальностью. Эту особенность можно внедрять через соцсети, допустил Чернышов.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Сергей Коткин потребовал от авиакомпаний печатать электронные билеты на русском языке.

Парламентарий рассказал Минтрансу о многочисленных жалобах граждан на перевозочные документы внутренних рейсов. Перевозчики же указали, что настроить печать на кириллице в системах бронирования Sabre и Amadeus невозможно.

Для этого, по их словам, придется переходить на отечественные аналоги, однако авиакомпании пока не готовы отказаться от международных стандартов.

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