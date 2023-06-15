Захарова обвинила Киев в неготовности к мирным переговорам

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что киевский режим отвергает любые возможности для запуска переговорного процесса с Россией.

Об этом дипломат сказала на брифинге в рамках ПМЭФ.

«Киевский режим в угоду Западу настойчиво и принципиально отвергает любые возможности для переговоров», — констатировала Захарова.

Как заявил 11 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия видит, что хозяева киевского режима не позволяют ему начинать дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине.