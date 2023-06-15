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Захарова: киевский режим отвергает любые возможности для переговоров с Россией

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что киевский режим отвергает любые возможности для запуска переговорного процесса с Россией.

Захарова обвинила Киев в неготовности к мирным переговорам
© РИА Новости

Об этом дипломат сказала на брифинге в рамках ПМЭФ.

«Киевский режим в угоду Западу настойчиво и принципиально отвергает любые возможности для переговоров», — констатировала Захарова.

Как заявил 11 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия видит, что хозяева киевского режима не позволяют ему начинать дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине не начнутся до президентских выборов в США, которые намечены на 2024 год.

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