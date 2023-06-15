Россия сделала демарш Канаде из-за конфискации самолета Ан-124

Заместитель главы дипмиссии Канады в Москве Брайан Эбель был вызван в МИД России из-за намерения Оттавы конфисковать российский самолет Ан-124. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД России отметили, что Эбелю «был сделан демарш» по поводу заявления Канады о намерении конфисковать авиалайнер Ан-124, принадлежащий компании «Волга-Днепр». Россия расценивает намерение передать самолет Киеву, как воровство, подчеркнули в министерстве.

«Речь идет о попытке неприкрытого грабежа с присвоением уникального воздушного судна, выполнявшего гуманитарный рейс в Торонто по заказу канадских властей для доставки антиковидных препаратов, и подло взятого в заложники», - отмечается в заявлении.

В ведомстве предупредили, что действия Оттавы «будут иметь самые серьезные последствия для российско-канадских отношений», которые уже находятся «на грани обрушения».

Ранее канадский кабмин принял решение о передаче Украине российского транспортного самолета Ан-124 «Руслан». Решение было анонсировано премьером Джастином Трюдо во время визита в Киев. В Канаде считают, что это якобы послужит «компенсацией жертвам нарушений прав человека и восстановлению Украины».