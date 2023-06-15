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Рябков рассказал, что Россия и США провели прямые контакты по ДСНВ

Последние недели у России и США проходили прямые контакты по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Рябков: Россия и США провели прямые контакты по ДСНВ
© РИА Новости

Москва 28 февраля передала Вашингтону официальную ноту о приостановке своего участия в ДСНВ. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, в ней идет речь о том, что Россия приостанавливает выполнение договора, но при этом ограничения по числу соответствующих систем Москва будет соблюдать. Однако в Госдепе США настаивают на том, что Россия якобы по-прежнему должна следовать условиям документа.

Как заявил Рябков в интервью «Парламентской газете» 15 мая, приостановив в 2007 году действие ДОВСЕ, а не выйдя из него, Россия оставила открытой дверь для восстановления жизнеспособности режима контроля над обычными вооружениями, и у Запада было более чем достаточно времени для того, чтобы проявить здравый смысл. Но они предпочли пойти по пути дальнейшего расширения НАТО и конфронтации с Россией, подчеркнул он.

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