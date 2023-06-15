Путин поздравил Си Цзиньпина с юбилеем

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю его 70-летнего юбилея, назвав его большим другом и пожелав благополучия и успехов.

"Искренне желаю вам, дорогой друг, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин высоко оценил усилия Си Цзиньпина по упрочению отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия Москвы и Пекина. "Трудно переоценить усилия, которые вы уже много лет прилагаете для упрочения отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими странами. Ваш мартовский государственный визит в Россию придал мощный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества на ключевых направлениях", - отмечается в телеграме.