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Путин направил поздравительную телеграмму Си Цзиньпину по случаю его 70-летнего юбилея

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю его 70-летнего юбилея, назвав его большим другом и пожелав благополучия и успехов.

Путин поздравил Си Цзиньпина с юбилеем
© РИА Новости

"Искренне желаю вам, дорогой друг, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин высоко оценил усилия Си Цзиньпина по упрочению отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия Москвы и Пекина. "Трудно переоценить усилия, которые вы уже много лет прилагаете для упрочения отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими странами. Ваш мартовский государственный визит в Россию придал мощный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества на ключевых направлениях", - отмечается в телеграме.

"Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня на благо народов России и Китая", - подчеркнул Путин.

Путин также отметил впечатляющие успехи Китая под руководством Си Цзиньпина, укрепление позиций Пекина на международной арене.

Путин также отметил впечатляющие успехи Китая под руководством Си Цзиньпина, укрепление позиций Пекина на международной арене.

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