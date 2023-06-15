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Рябков: РФ исходит из того, что ЮАР обеспечит "иммунитет" Путину во время саммита БРИКС

Россия исходит из того, что Южно-Африканская Республика обеспечит юрисдикционный иммунитет президенту РФ Владимиру Путину во время саммита БРИКС в августе. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Считаем пресловутый ордер Международного уголовного суда (МУС) [на арест президента РФ] юридически ничтожным, провокационным и категорически неприемлемым", - сказал замминистра.

"Исходим из того, что южноафриканская сторона в качестве страны - хозяйки саммита БРИКС, безусловно, будет руководствоваться тем пониманием, что высшие должностные лица пользуются абсолютным юрисдикционным иммунитетом от подобных преследований, - указал Рябков. - Соответствующие сигналы южноафриканской стороне нами направлены, и мы исходим из того, что именно таким образом и будет организовано все, что связано с саммитом и предстоящим участием в нем руководства Российской Федерации".

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