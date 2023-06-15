Рябков: РФ исходит из того, что ЮАР обеспечит "иммунитет" Путину во время саммита БРИКС

"Исходим из того, что южноафриканская сторона в качестве страны - хозяйки саммита БРИКС, безусловно, будет руководствоваться тем пониманием, что высшие должностные лица пользуются абсолютным юрисдикционным иммунитетом от подобных преследований, - указал Рябков. - Соответствующие сигналы южноафриканской стороне нами направлены, и мы исходим из того, что именно таким образом и будет организовано все, что связано с саммитом и предстоящим участием в нем руководства Российской Федерации".