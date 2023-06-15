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В России заявили о безразличии Запада к сильной ОБСЕ

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что коллективный Запад никогда не нуждался в сильной организации. Его слова приводит РИА Новости.

В России заявили о безразличии Запада к сильной ОБСЕ
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«Вообще коллективному Западу сильная ОБСЕ никогда не нужна была. Главное в Европе сейчас — это натоцентричность, и даже Евросоюз стал по сути военно-политическим и экономическим филиалом НАТО. То есть всем руководят США», — отметил постпред.

Дипломат добавил, что Россию обвиняют в создании новой ситуации в Европе после начала спецоперации на Украине. Однако по его словам, кризис в ОБСЕ наступил в 1999 году, когда группа стран ликвидировала силой одного из участников ОБСЕ. Лукашевич уточнил, что речь идет о косовской верификационной миссии, которую возглавлял представитель США.

«Она, по сути, содействовала в определений степени этим агрессивным атакам на бывшую Югославию. То есть организация, которая обязана была поставить заслон этой агрессии, по сути, стала проводником. Вот, где все началось», — заключил он.

Ранее в Финляндии допустили раскол ОБСЕ из-за России. С таким мнением выступил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто.

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