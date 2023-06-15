В России заявили о безразличии Запада к сильной ОБСЕ

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что коллективный Запад никогда не нуждался в сильной организации. Его слова приводит РИА Новости .

«Вообще коллективному Западу сильная ОБСЕ никогда не нужна была. Главное в Европе сейчас — это натоцентричность, и даже Евросоюз стал по сути военно-политическим и экономическим филиалом НАТО. То есть всем руководят США», — отметил постпред.

Дипломат добавил, что Россию обвиняют в создании новой ситуации в Европе после начала спецоперации на Украине. Однако по его словам, кризис в ОБСЕ наступил в 1999 году, когда группа стран ликвидировала силой одного из участников ОБСЕ. Лукашевич уточнил, что речь идет о косовской верификационной миссии, которую возглавлял представитель США.