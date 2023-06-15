Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в интервью телеканалу BFMTV рассказал о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, поставки Киеву западных вооружений не изменили ситуацию.

«Мы видим, что украинское контрнаступление позорно провалилось, вооружения НАТО были бесполезны», — заявил он.

Депутат подчеркнул, что неудача ВСУ заставила многих европейцев задуматься о том, что они зря оказывали поддержку Украине. Толстой уточнил, что за последнее время Россия смогла уничтожить около 120 танков, поставленных Киеву западными государствами.

Он также выразил уверенность в том, что Украина в конечном итоге не сможет стать частью НАТО. Толстой напомнил, что именно расширение альянса стало причиной начала проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.