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В Госдуме заявили о позорном провале контрнаступления ВСУ

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в интервью телеканалу BFMTV рассказал о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, поставки Киеву западных вооружений не изменили ситуацию.

В Госдуме заявили о позорном провале контрнаступления ВСУ
© Lenta.ru

«Мы видим, что украинское контрнаступление позорно провалилось, вооружения НАТО были бесполезны», — заявил он.

Депутат подчеркнул, что неудача ВСУ заставила многих европейцев задуматься о том, что они зря оказывали поддержку Украине. Толстой уточнил, что за последнее время Россия смогла уничтожить около 120 танков, поставленных Киеву западными государствами.

Он также выразил уверенность в том, что Украина в конечном итоге не сможет стать частью НАТО. Толстой напомнил, что именно расширение альянса стало причиной начала проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов заявил, что Российским военным необходимо изучить трофейную технику, полученную в рамках СВО, и перенять полезные технологии.

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