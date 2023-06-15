В Госдуме обвинили Германию в лицемерии

Политик напомнил, что предки жителей Германии развязали самую кровавую войну в истории человечества, а сейчас Запад продолжает накачивать «марионеточный режим» в Киеве летальными вооружениями.

«Те, кто врали нам в лицо относительно Минских соглашений, сейчас пытаются выставить себя миротворцами, радеющими за безопасность Европы», — отметил он.

Слуцкий добавил, что ему «от лицемерия режет в глазах». Он назвал стратегию нацбезопасности ФРГ примером «подмены понятий, дезориентации общественности и политических спекуляций».