Россия поднимет вопрос подрыва «Северных потоков» в Совбезе ООН
Россия инициирует рассмотрение вопроса о расследовании подрыва газопроводов «Северные потоки», сообщил в Telegram первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, закрытие консультации Совета Безопасности международной организации состоится 15 июня.
После этого делегация из России пообщается с аккредитованными при ООН представителями СМИ.
Ранее прокурор Матс Юнгквист, возглавивший проведение расследования подрыва, заявил о его скором завершении. Отмечается, что на дне были найдены следы взрывчатки. По ее составу будут сделаны определенные выводы.
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