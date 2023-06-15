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Россия поднимет вопрос подрыва «Северных потоков» в Совбезе ООН

Россия инициирует рассмотрение вопроса о расследовании подрыва газопроводов «Северные потоки», сообщил в Telegram первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Россия поднимет вопрос подрыва «Северных потоков» в Совбезе ООН
© ТАСС

По его словам, закрытие консультации Совета Безопасности международной организации состоится 15 июня.

После этого делегация из России пообщается с аккредитованными при ООН представителями СМИ.

Ранее прокурор Матс Юнгквист, возглавивший проведение расследования подрыва, заявил о его скором завершении. Отмечается, что на дне были найдены следы взрывчатки. По ее составу будут сделаны определенные выводы.

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