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Депутат Делимханов вышел на связь и рассказал о своем состоянии

Депутат Адам Делимханов впервые вышел на связь после информации о попадании под обстрел ВСУ, а также рассказал о своём состоянии. Подробностями своего самочувствия депутат поделился в своём Telegram-канале.

Делимханов прокомментировал сообщения о своем ранении
© РИА Новости

По словам Делимханова, с ним всё хорошо, а все новости о смерти оказались фейком. Кроме того, депутат также поблагодарил всех, кто переживал и волновался за его состояние.

«По милости ВСЕВЫШНЕГО со мной всё хорошо! Сатанисты и нацисты не дождутся! Мы все смогли убедиться, насколько лживой является укронацистская пропаганда. Они абсолютно не уважают и не считаются со своей аудиторией, нагло распространяя фейки. Вот что значит западная свобода слова – главное – это привлечь внимание, а каким способом – не волнует», – написал он.

Кроме того, Делимханов также заявил, что и в дальнейшем продолжит «крушить нечисть, защищая народ и Отечество» под руководством главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

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Ранее СМИ сообщили о том, что колонна с Делимхановым попала под обстрел ВСУ. После появления этой информации из различных источников стали поступать противоречивые новости о состоянии депутата – говорилось как о ранении, так и о смерти чеченского политика.

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