Делимханов прокомментировал сообщения о своем ранении

Депутат Адам Делимханов впервые вышел на связь после информации о попадании под обстрел ВСУ, а также рассказал о своём состоянии. Подробностями своего самочувствия депутат поделился в своём Telegram-канале.

По словам Делимханова, с ним всё хорошо, а все новости о смерти оказались фейком. Кроме того, депутат также поблагодарил всех, кто переживал и волновался за его состояние.

«По милости ВСЕВЫШНЕГО со мной всё хорошо! Сатанисты и нацисты не дождутся! Мы все смогли убедиться, насколько лживой является укронацистская пропаганда. Они абсолютно не уважают и не считаются со своей аудиторией, нагло распространяя фейки. Вот что значит западная свобода слова – главное – это привлечь внимание, а каким способом – не волнует», – написал он.

Кроме того, Делимханов также заявил, что и в дальнейшем продолжит «крушить нечисть, защищая народ и Отечество» под руководством главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.