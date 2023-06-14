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Лавров заявил, что украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект

Украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров: украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект
© РИА Новости

«Украинская часть «Черноморской инициативы» давно превратилась в коммерческий проект. По статистике Совместного координационного центра, лишь около 3% идёт в беднейшие страны», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что зерно должно в первую очередь поступать в беднейшие страны мира.

По его словам, российская сторона участвует в зерновой сделке не ради Украины, а ради них.

В ООН положительно оценили инициативу России безвозмездно передать бедным странам зерно.

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