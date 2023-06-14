Захарова заявила о невыполнении ООН своих обещаний по «зерновой сделке»

ООН не выполняет слишком много своих обещаний по «зерновой сделке». Об этом на ПМЭФ заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Прайм».

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Она отметила, что во время первых обсуждений инициативы обсуждался ее пакетный характер, который включал в себя аммиакопровод Тольятти-Одесса и экспорт украинского зерна.

«И мы говорили о том, что обе части этой сделки должны реализовываться симметрично или сбалансированно, или в равной степени. Мы никакой ни равной степени не видели, ни симметричности в этом», — сказала Захарова.

По ее словам, до сих пор выполняется лишь одна часть сделки — зерновая, которая работает против продовольственной безопасности, когда должно было быть наоборот. Этому способствуют цены, коллапс с европейскими производителями, кроме того зерно не доходит до нуждающихся, оседая в странах Евросоюза и набивая карманы «западным торговцам», добавила официальный представитель РФ.

«И, конечно, вопрос в том, что элементов невыполнения, в том числе и ООН своих обещаний и обязательств раз они стали, по большому счету, гарантом, становится действительно слишком много», — заключила Захарова.