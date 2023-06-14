Захарова заявила о невыполнении ООН своих обещаний по «зерновой сделке»
ООН не выполняет слишком много своих обещаний по «зерновой сделке». Об этом на ПМЭФ заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Прайм».
Она отметила, что во время первых обсуждений инициативы обсуждался ее пакетный характер, который включал в себя аммиакопровод Тольятти-Одесса и экспорт украинского зерна.
«И мы говорили о том, что обе части этой сделки должны реализовываться симметрично или сбалансированно, или в равной степени. Мы никакой ни равной степени не видели, ни симметричности в этом», — сказала Захарова.
По ее словам, до сих пор выполняется лишь одна часть сделки — зерновая, которая работает против продовольственной безопасности, когда должно было быть наоборот. Этому способствуют цены, коллапс с европейскими производителями, кроме того зерно не доходит до нуждающихся, оседая в странах Евросоюза и набивая карманы «западным торговцам», добавила официальный представитель РФ.
«И, конечно, вопрос в том, что элементов невыполнения, в том числе и ООН своих обещаний и обязательств раз они стали, по большому счету, гарантом, становится действительно слишком много», — заключила Захарова.
Ранее сообщалось, что украинская ДРГ подорвала в Харьковской области аммиакопровод Тольятти — Одесса. Позже в пресс-службе «Трансаммиака», являющегося оператором российского участка аммиакопровода, что он отсечен от украинской части и находится в исправном состоянии под постоянным контролем.