Захарова: ситуация с послом Румынии подтверждает нацистскую идеологию Запада

Ситуация с румынским послом в Кении, который допустил расистские высказывания, доказывает, что идеологией политического руководства коллективного Запада является неонацизм. Об этом написала в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

10 июня портал hotnews.ro сообщил, что МИД Румынии принял решение отозвать посла страны в Кении, который оказался в центре скандала. Согласно сайту KenyanForeignPolicy.com, в ходе беседы с дипломатами из стран Восточной Европы в Найроби румынский посол Драгош Виорел Цигэу увидел в окне обезьяну и сказал: "Вот к нам присоединяется африканская группа".

Видео дня

"Если вы все еще считаете, что современного фашизма нет, а неонацизм - это история с натяжкой, то вы ошибаетесь. Все это не просто живо, но и является глубинной идеологией политического истеблишмента коллективного Запада", - отметила Захарова, комментируя данный инцидент.

По ее словам, румынский посол еще раз подтвердил, что "либеральная диктатура бережно хранит принципы колониализма и сегрегации".

"Многие и без него догадывались, как Запад относится к Африке. Но чтобы, находясь в гостях на Африканском континенте, сравнить африканских же дипломатов с обезьянами, это, конечно, уже полный тупик", - подчеркнула она.

"На днях Румыния потребовала сократить число сотрудников российских загранучреждений в стране на 50 человек. Видимо, общаться с людьми, которые относятся ко всем на равных и с уважением, Бухаресту становится все сложнее", - добавила официальный представитель МИД РФ.