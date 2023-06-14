Кадыров опроверг смерть Делимханова

«Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации. Это насколько нужно не уважать свою аудиторию, чтобы нагло врать, заведомо зная, что ложь могут опровергнуть. А когда я подлил масла в огонь, уже авторы фейка сами поверили в свою сказку», – написал он.