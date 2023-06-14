Кадыров опроверг смерть Делимханова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг новости о смерти депутата Госдумы Адама Делимханова. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам Кадырова, Делимханов не пострадал. Кроме того, глава Чечни опубликовал своё совместное фото с Адамом Делимхановым.
Кадыров также добавил, что «с самого начала» знал, что с Делимхановым всё в порядке, но решил «подлить масла в огонь».
«Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации. Это насколько нужно не уважать свою аудиторию, чтобы нагло врать, заведомо зная, что ложь могут опровергнуть. А когда я подлил масла в огонь, уже авторы фейка сами поверили в свою сказку», – написал он.
Ранее в СМИ появилась информация, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по колонне, в составе которой находился Делимханов. После появления этой информации стали поступать противоречивые новости о состоянии депутата. Сам Кадыров написал, что Делимханов «не выходит на связь», после чего предложил вознаграждение украинской разведке за содействие в его поисках.