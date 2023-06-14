Песков рассказал, откуда Путин узнает о ходе спецоперации

Президент получает информацию из множества источников, это и официальные ежедневные доклады Минобороны, он все-таки верховный главнокомандующий, это и общение с простыми людьми, и общение с командирами, которые на местах буквально минутами ранее закончили бой и вышли из боя, это и общение с ранеными в госпитале, и СМИ, конечно, — сказал Песков.