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Госдума вводит штрафы за нарушение режима военного положения

В Государственной думе приняли поправки о штрафах и административных арестах до 30 суток за нарушение режима военного положения. Об этом стало известно в среду, 14 июня.

Госдума вводит штрафы за нарушение режима военного положения
© Сергей Киселев / АГН Москва

Согласно поправкам, за нарушение закона «О военном положении» или любого другого законодательного регламента по этому вопросу начисляется штраф до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 30 суток. Для должностных лиц штраф составит две тысячи рублей и аналогичный по сроку административный арест.

Такое наказание возможно в том случае, если человек не совершил уголовное преступление. Авторами инициативы являются представители Госсобрания Башкортостана, передает ТАСС.

Соответсвующий законопроект был внесен во вторник, 16 мая.

Соавторами поправок стали сенатор Владимир Полетаев, а также депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Дмитрий Вяткин. Изменения направлены на реализацию избирательных прав жителей новых регионов России.

На следующий день в Госдуме приняли поправки о проведении выборов при военном положении. Теперь референдумы и выборы в органы государственной власти и местного самоуправления могут проводить на территориях, где введено военное положение.

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