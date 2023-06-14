Захарова назвала киевский режим «международной бандой головорезов»

Украинское руководство пришло к власти как искренние люди без опыта госслужбы, которые должны спасти страну, а сегодня они превратились в международную банду головорезов. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что ранее Запад поддерживал «борцов за свободу» на Северном Кавказе, которые потом оказались просто террористами и перешли на территорию Европы.

В этой связи она обратила внимание, что такая же ситуация складывается в настоящее время с киевским режимом.

«Они пришли как некие свободолюбивые ребята…но искренние — так они подавались. Вот такая сборная солянка, сборная команда ребят-спасателей, которые будут спасать Украину…А теперь это международная банда головорезов, у которых немереное количество оружия, которое никто никогда не контролировал», — цитирует радио Sputnik Захарову.

Официальный представитель МИД России выразила уверенность, что в условиях наличия большого количества денег и возможностей изготовить для диверсий паспорта всех стран мира киевский режим теперь не будет никому подчиняться.

Ранее Захарова назвала киевский режим террористической ячейкой. В связи с организованной украинской властью попыткой покушения на писателя Захара Прилепина она приравняла Киев к Бен Ладену и ИГИЛ*.