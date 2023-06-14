Описан возможный итог расследования диверсии на «Северных потоках»

Ответственность любого государства, в том числе Украины, за диверсию на «Северных потоках» вряд ли будет доказана. Скорее, можно будет говорить о выдвижении обвинений к группе неустановленных лиц, которые могут иметь отношение к определенной стране. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Леви.

Поиск виновных

«Не очень представляю себе, какой может быть доказательная база, способная указать на ответственность государства. Скорее, можно будет говорить о некой группе неустановленных лиц, имеющих отношение к государству. Но это не прямая стрелка в сторону режима, президента. Это абстракция», — сказал Леви.

Он выразил уверенность в отсутствии прямых доказательств, указывающих на причастность к диверсии конкретных лиц. Политолог также допустил, что, если по итогам расследования объявления и будут предъявлены, то только к физическим лицам.

«Это могут быть такие полуподставные лица. Дело в том, что на данном уровне юридические разбирательства все же обслуживают политические интересы, а установление фактов, истины уже вторично. Максимум, которого можно ожидать, — это информационный выхлоп», — считает Леви.

Бюрократический процесс

Политолог считает маловероятным появление новых доказательств, получение дополнительных сведений в деле о подрыве «Северных потоков». Большая часть данных, по его словам, была известна спецслужбам уже в первые дни после диверсии, новой информации возникнуть неоткуда.

«Скорее всего, речь будет идти о затягивании этого вопроса с тем, чтобы дождаться изменений повестки. Вряд ли мы имеем дело с реальной активизацией расследования», — заключил Леви.

Ранее ведущий дело прокурор Матс Юнгквист заявил, что расследование подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в Швеции близится к завершению.