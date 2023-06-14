$83.64+1.0090.39+1.38

В Госдуме назвали фейком сообщения о ранении соратника Кадырова в зоне СВО

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев назвал фейком сообщения о ранении депутата Госдумы Адама Делимханова в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Его комментарий приводит РЕН ТВ.

В Госдуме назвали фейком сообщения о ранении Делимханова
© РИА Новости

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова жив и здоров, разъяснил парламентарий.

«Информация фейковая», — сказал Пискарев, комментируя ситуацию.

До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также утверждал в Telegram-канале, что с Делимхановым все в порядке.

2
Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители