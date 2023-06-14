В Госдуме назвали фейком сообщения о ранении Делимханова

В Госдуме назвали фейком сообщения о ранении соратника Кадырова в зоне СВО
Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев назвал фейком сообщения о ранении депутата Госдумы Адама Делимханова в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Его комментарий приводит РЕН ТВ.
Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова жив и здоров, разъяснил парламентарий.
«Информация фейковая», — сказал Пискарев, комментируя ситуацию.
До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также утверждал в Telegram-канале, что с Делимхановым все в порядке.
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