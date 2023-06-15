Голосование на выборах губернатора Подмосковья будет проходить три дня

Голосование на выборах губернатора Московской области будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Такое решение приняла в четверг на заседании избирательная комиссия Подмосковья, передает корреспондент ТАСС.

Этим же решением определяется, что в течение трех дней будут проходить голосование на допвыборах депутата областной думы по Пушкинскому одномандатному округу № 17 и выборы в местные советы депутатов подмосковных городов, назначенные на 10 сентября.

"Планируем провести единый день голосования в течение трех дней - это 8, 9 и 10 сентября", - сказал на заседании председатель избиркома Илья Березкин.

Возможность проведения голосования в течение нескольких дней закреплена в соответствующих законах: федеральном "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", а также областных, регламентирующих проведение выборов губернатора Подмосковья и порядок проведения муниципальных выборов в регионе.

В рамках заседания члены избиркома также приняли решение о возможности дистанционного электронного голосования - оно будет доступно в период с 08:00 8 сентября до 20:00 10 сентября.

"Мы много об этом говорили, сейчас мы провели всю работу. <...> На всех выборах без исключения [в Подмосковье] применяется дистанционное электронное голосование", - отметил Березкин.