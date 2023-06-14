Кадыров обратился к украинской разведке после ранения Делимханова

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к украинской разведке после того, как депутат Госдумы Адам Делимханов был ранен в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.
«Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого брата», — написал Кадыров, уточнив, что он не может выйти на связь с Делимхановым.
О ранении депутата в зоне спецоперации сообщил телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.
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