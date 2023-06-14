Захарова призвала Париж объяснить желание Макрона посетить саммит БРИКС

В Елисейском дворце должны объяснить, почему президент Франции Эммануэль Макрон хочет посетить саммит БРИКС. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Ранее СМИ сообщали, что Макрон якобы выразил желание посетить саммит БРИКС, который пройдет в августе в ЮАР.

В этой связи дипломат отметила, что Париж должен объяснить желание Макрона посетить мероприятие организации, «в которую они не входят и в отношении которой они не испытывали даже политеса.

«Поэтому неплохо было бы, если бы они рассказали, зачем они этого хотят. Хотят ли они в очередной раз установить какой-то контакт, чтобы показать активность Парижа, или это какой-то троянский конь?», — цитирует радио Sputnik Захарову.