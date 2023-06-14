Захарова призвала Париж объяснить желание Макрона посетить саммит БРИКС
В Елисейском дворце должны объяснить, почему президент Франции Эммануэль Макрон хочет посетить саммит БРИКС. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее СМИ сообщали, что Макрон якобы выразил желание посетить саммит БРИКС, который пройдет в августе в ЮАР.
В этой связи дипломат отметила, что Париж должен объяснить желание Макрона посетить мероприятие организации, «в которую они не входят и в отношении которой они не испытывали даже политеса.
«Поэтому неплохо было бы, если бы они рассказали, зачем они этого хотят. Хотят ли они в очередной раз установить какой-то контакт, чтобы показать активность Парижа, или это какой-то троянский конь?», — цитирует радио Sputnik Захарову.
Ранее председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что создание единой валюты БРИКС назрело. Парламентарий уточнил, что, когда появились санкции, возникла угроза финансового обслуживания движения различных товаров между странами сотрудничества, прежде всего между Россией, Китаем и Индией, соответственно, встал вопрос о создании денежной единицы, не зависящей от политического давления.